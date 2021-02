Und in diesem Jahr feiert die europaweit einheitliche Nummer für den Notfall im Juli ihr 30-jähriges Bestehen. Normalerweise werde dieser Tag mit Veranstaltungen und öffentlichkeitswirk­samen Aktionen begangen, an denen viele Einsatzkräfte oder zivile Personen beteiligt seien, teilte der Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn aus Anlass des Ehrentages an diesem Donnerstag mit. In diesem Jahr müsse der Tag wegen der Corona-Pandemie jedoch anders gestaltet werden. Deshalb sollen diesmal die Arbeit und die Rolle der Menschen, die täglich hinter der Notrufnummer 112 arbeiten, im Mittelpunkt stehen, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Gut ausgearbeitetes und komplexes System

Denn hinter der Notrufnummer 112 stecke ein gut ausgearbeitetes und komplexes System der organisierten Hilfeleistung. Angefangen bei den Notrufzentralen, über die einzelnen Einsatzdienste bis hin zu gezielten Vorplanungen, habe sich eine Gefahrenabwehrstruktur entwickelt, die in den einzelnen Mitgliedstaaten von unterschiedlichen Organisationen getragen werde.

In Deutschland sind dies die kommunalen Feuer­wehren, das staatliche Technische Hilfswerk und die privaten Hilfsorganisationen des Arbeiter Samariter Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter und der Malteser. Nach Angaben der Feuerwehr engagieren sich weit über eine Million Menschen ehrenamtlich oder hauptberuflich in diesen Organisationen. Sie seien ohne Zweifel die wichtigsten Menschen, die hinter dem Euro-Notruf 112 agieren.

Schnelle und professionelle Hilfe

Für den Paderborner Kreisbrandmeister Elmar Keuter ist die einheitliche europäische Notrufnummer 112 ein gutes Beispiel für den praktischen Nutzwert der europäischen Idee für alle Menschen: „Die 112 bringt überall schnelle und professionelle Hilfe“, sagt Keuter, der zugleich Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn ist.