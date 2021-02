„Fahren Sie bitte entsprechend vorsichtig, dem Wetter angepasst und planen Sie mehr Zeit ein“, schreibt die Polizei bei Facebook.

Die Warn-App „NINA“ hat für Montag eine Unwetterwarnung vor Glatteis in NRW gemeldet. Am späten Vormittag (etwa ab 10 Uhr) bis Mittag werde auch Ostwestfalen Niederschlag haben, so der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen.

Der Padersprinter teilte mit: „Es kann daher zu Verspätungen, Ausfällen bis hin zur Betriebseinstellung im Liniennetz des PaderSprinter kommen. Aufgrund der Witterungsbedingungen hat das Kundencenter am Kamp 41 heute nicht geöffnet.“

Am Vormittag war zwischenzeitlich die B 64 zwischen der Kreisstraße 1 (Abfahrt Richtung Neuenbeken/Dahl) und der K 27 (Abfahrt Richtung Schwaney) komplett gesperrt. Ein Schneepflug sei dort im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit.