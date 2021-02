Kommunalpolitik live erleben

Altenbeken -

Die SPD Altenbeken möchte Kommunalpolitik für Jugendliche im Ort greifbar machen und schlägt vor, dass sich die Eggegemeinde für das Projekt „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung bewirbt. Über den Antrag, mit dem zeitgleich auch 5000 Euro für die Umsetzung in den Haushalt 2021 eingestellt werden sollen, entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung an diesem Donnerstag. Beginn ist um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums.