Aufstallpflicht für alle Geflügelhalter im Kreis Paderborn

Paderborn/Lichtenau/Versmold -

Für den gesamten Kreis Paderborn gilt ab sofort eine Aufstallpflicht. Das bedeutet, dass sämtliches Geflügel in geschlossenen Ställen oder in einer Vorrichtung, beispielsweise einer Voliere, untergebracht werden muss. Denn es besteht der amtliche Verdacht auf den Ausbruch der Geflügelpest (Vogelgrippe) bei einem Hobby-Halter in Lichtenau-Henglarn, wie der Kreis am Dienstagabend mitteilte. Gleiches in Versmold (Kreis Gütersloh) bei einem Entenmastbetrieb: Dort wurde die Tötung von 20.000 Tieren angeordnet.