1 Betroffen ist Paderborn mit 75 aktiven Fällen, gefolgt von Bad Wünnenberg (34), Büren (24), Bad Lippspringe (18), Delbrück (18), Hövelhof (14), Borchen (8), Altenbeken (6), Salzkotten (5) und Lichtenau (3).

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie beträgt 6635, Stand 6. März, 16 Uhr. Die aufsummierte Zahl der Corona-Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben und als genesen gelten, beträgt 6.293. 137 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) weist für den Zeitraum 27. Februar bis 5. März eine Sieben-Tages-Inzidenz von 43,9 aus, Datenstand 6. März, 0 Uhr. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche, umgerechnet auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am Samstag bei 64,6 (63,9) und in Deutschland bei 65,6 (65,4). Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 48,8; Hochsauerlandkreis 87,0; Höxter 39,9; Lippe 43,7; Soest 63,6.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 05251/3083333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu Covid-19.

Alle Infos, auch grafisch aufbereitet: www.kreis-paderborn.de/corona

Alle Infos zur Impfung und Impfstrategie: www.kreis-paderborn.de/impfen