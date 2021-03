4500 Impfdosen angekündigt

Allein im Bereich der Kitas und Schulen sind nun 300 Einrichtungen im Kreisgebiet mit 7500 impfberechtigten Personen zur Impfung zugelassen. Im Bereich der Eingliederungshilfe (Menschen mit Behinderungen sowie das Personal) liegen noch nicht alle Rückmeldungen der Einrichtungen vor, heißt es beim Kreis. Demnach liegen noch keine endgültigen Zahlen vor. Die impfberechtigten Personen sollen zum einen im Impfzentrum in Salzkotten und zum anderen dezentral in Gruppenterminen geimpft werden. Die Einrichtungen werden vom Kreis angeschrieben und erhalten einen Termin, heißt es weiter. Der Kreis Paderborn bittet um Geduld.

„ Es stehen dem Kreis für diese Berufsgruppen in dieser Woche 1890 Dosen Astrazeneca zur Verfügung. Insgesamt sind für die nächsten drei Wochen 4500 Dosen Astrazeneca vom Land angekündigt. Ich weiß, alle stehen in den Startlöchern und möchten am liebsten sofort am Montag ihren Impftermin haben. Wir werden jeden Tropfen Impfstoff sobald wir ihn haben, sofort verimpfen“, verspricht Landrat Christoph Rüther.