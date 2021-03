Neues Corona-Testzentrum

Im Liboriusforum nehmen Rettungssanitäter von Montag an Abstriche vor

Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Im Liboriusforum in der Grube wird ein Testzentrum eingerichtet. Von Montag an können Menschen kostenlos abklären lassen, ob sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das haben am Dienstag Vertreter des Praxisnetzes Paderborn und der Apotheker sowie der Leiter des Zentrums Jörg Stratmann und die Liboriuspfarrei angekündigt.