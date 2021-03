29-Jähriger aus Altenbeken greift gute Freundin an

Paderborn/Altenbeken (WB/upf) -

Alkohol gehört oft zu einer Grillfete dazu. Aber was meistens zu guter Stimmung beiträgt, kann auch zu handfester Gewalt führen. In jenem Fall, den das Paderborner Landgericht am Mittwoch verhandelte, war am Ende des Grillabends eine Freundschaft kaputt, eine junge Frau nachhaltig verstört und ein junger Mann mit einem Bein wieder im Gefängnis.