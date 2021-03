Fatale Selbstüberschätzung

Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Was haben Senioren auf Pedelecs und junge Leute in aufgemotzten Autos gemeinsam? Sie überschätzen ihre Fähigkeiten und werden so zu einem Sicherheitsrisiko für andere – und zur Zielgruppe für polizeiliche Präventionsarbeit. Dass die beiden auf den ersten Blick so unterschiedlichen Personenkreise besondere Aufmerksamkeit genießen sollten, zeigt die aktuelle Unfallstatistik des Kreises Paderborn.