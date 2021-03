Das sind 159 mehr als im Jahr zuvor . Etwas beruhigend sei, dass die Anzahl der besonders schwerwiegenden Taten leicht zurück gegangen sei, heißt es bei der Kripo. Ein Fall aus dem vergangenen Jahr dürfte die Menschen im Kreisgebiet besonders beunruhigt haben. Am 10. März war gegen Mitternacht an der Borchener Straße eine junge Frau beim Ziehen von Zigaretten von einem Mann angesprochen worden. Als sich die Frau umdrehte, wurde sie von dem Mann gepackt und in den Kofferraum eines Autos geschoben.