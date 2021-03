Die 267 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf die zehn Kommunen: Paderborn (99), Bad Wünnenberg (32), Büren (34), Delbrück (27), Bad Lippspringe (18), Altenbeken (15), Lichtenau (15), Salzkotten (15), Hövelhof (9), und Borchen (3). Die Kreis-Verwaltung hatte am Freitag (Stand 11 Uhr) 33 Neuinfektionen veröffentlicht.

Die Zahl der laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie beträgt 6798, die der Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben, liegt weiterhin bei 6393. Unverändert sind 138 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. 33 Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, 16 von ihnen intensivmedizinisch.

Corona-Fälle in zwei Kitas

1413 Menschen im Kreis Paderborn befinden sich in Quarantäne. Diese Zahl ist nach mehreren Corona-Fällen in zwei Kindertagesstätten in Bad Lippspringe und Westenholz ebenfalls deutlich gestiegen, wie der Träger, die Katholische KiTa Hochstift, mitgeteilt hat. In der Kita St. Martin in Bad Lippspringe wurden zwei Personen positiv auf den Coronavirus getestet. Es wurden insgesamt 24 Kinder und fünf Beschäftigte aus einer der drei Gruppen bis zum 24. März unter Quarantäne gestellt. Die Quarantänezeit orientiert sich an dem letzten Kontakt zu den positiv getesteten Personen. Das örtliche und überörtliche Jugendamt wurden informiert. Die Eltern der betroffenen Kita-Kinder werden vom Gesundheitsamt des Kreises Paderborn durch eine Allgemeinverfügung über die Quarantäneregeln informiert. In den drei Kita-Gruppen werden insgesamt 52 Kinder von 13 Mitarbeitenden betreut.

In der Kita St. Joseph in Delbrück-Westenholz wurde eine Person positiv auf den Coronavirus getestet. Es wurden insgesamt 23 Kinder aus einer der drei Gruppen ebenfalls bis zum 24. März unter Quarantäne gestellt. In den drei Gruppen der Einrichtung werden insgesamt 67 Kinder von acht Beschäftigten betreut.

Inzidenzwert

Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) weist – wie berichtet – für den Zeitraum vom 5. bis zum 11. März eine Sieben-Tages-Inzidenz von 37,4 aus (Datenstand: 13.3., 0 Uhr). Der Inzidenzwert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Der offizielle Wert des LZG* (siehe unten „Melde- und Übermittlungsverzug“) ist ausschlaggebend, wenn es in NRW um die Reduzierung von Schutzmaßnahmen oder zusätzliche Schutzmaßnahmen geht. In der ab dem 8. März 2021 gültigen Coronaschutzverordnung des Landes sind dabei die Werte von 100 und 50 (Blick auf sieben Tage) von Bedeutung (siehe unten „§ 16: Verfügungen der örtlichen Ordnungsbehörden“).

Hier folgen die letzten sieben Werte des LZG für den Kreis Paderborn: 47,4 - 38,7 - 39,6 - 35,1 - 39,6 - 40,0 - 40,0. Sie sind auf der Website des Landeszentrums aufgelistet und dort über folgende Einstellungen zu finden: „Paderborn > Verlauf > alle Fälle > 7 Tage > pro 100.000“. Zu beachten ist, dass die Werte dynamisch sind; das heißt, dass sie rückwirkend steigen können. Denn das LZG weist den vom Kreis Paderborn übermittelten Fällen das Datum zu, „an dem das zuständige Gesundheitsamt erstmalig von dem betreffenden Fall Kenntnis erhalten hat“.

Blick in die Nachbarkreise

Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am Samstag bei 75,9 (Vortag: 73,2) und in Deutschland bei 72,4 (69,1). Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 74,1 (70,7) – Hochsauerlandkreis 72,0 (75,1) – Höxter 39,2 (34,9) – Lippe 75,7 (64,2) – Soest 64,9 (67,9).

Weitere Informationen

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr und am Samstag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu Covid-19. www.kreis-paderborn.de/corona. Der Kreis Paderborn hat zudem nun die Impfseite www.kreis-paderborn.de/impfen erstellt.

Unter www.corona-schutzimpfung.de ist ein Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält und weiter ausgebaut wird. Es gibt auch einen Infoservice per Newsletter. Zudem ist der Informationsservice der Rufnummer 116117 erweitert worden (kostenlos, sieben Tage pro Woche, von 8 bis 22 Uhr). Beantwortet werden dort Fragen rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die -Schutzimpfung.