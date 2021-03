Hoffnung für den Wald von morgen

Seit Dezember 2020 ist der 31-Jährige, der gebürtig aus Volkmarsen stammt, für das fast 2000 Hektar große Revier in Altenbeken zuständig. Der neue Förster hat große Ziele, will den Wald aufforsten und Positives schaffen. „Hier kann ich meine Kreativität ausleben, probieren und dafür sorgen, dass in einigen Jahrzehnten wieder haushohe Bäume in den Himmel ragen“, sagt Bitter, der in Göttingen Forstwirtschaft studiert hat. Die Arbeit seiner Vorgänger lobt er, schon seit Jahren werde versucht, einen widerstandsfähigen Mischwald zu pflanzen.