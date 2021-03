400 Impftermine fallen täglich aus

Paderborn -

Von Jörn Hannemann

Der plötzliche Stopp der Corona-Impfungen mit Astrazeneca hat auch auf das Impfzentrum des Kreises Paderborn erhebliche Auswirkungen. Etwa die Hälfte der geplanten Impfungen kann in der Sälzerhalle in Salzkotten nun bis auf weiteres nicht durchgeführt werden. „Diese Nachricht ist über uns am Montag völlig ohne Vor­warnung hereingebrochen“, sagt Dr. Gregor Haunerland, Leiter des Impfzentrums