Inzidenz steigt nur leicht – 43 Neuinfektionen im Kreis Paderborn

„Das Einkaufen ohne Termin im gesamten Kreis Paderborn bleibt weiter möglich“, betont Krisenstabsleiter Michael Beninde. Erst wenn die Wocheninzidenz sich „nachhaltig“ und „signifikant“ weiter negativ entwickeln sollte, so die Begriffe in der Coronaschutzverordnung, muss im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geklärt werden, ob die Regelungen wieder zurückgenommen werden müssen, also der Kreis seine Allgemeinverfügung vom 8. März aufhebt. Darin festgezurrt ist der Verzicht auf das so genannte „Click & Meet“ und die einfache Rückverfolgung von Kontakten.

Im Kreis Paderborn ist seit dem 9. März in Einvernehmen mit dem Ministerium Einkaufen ohne Termine möglich. Auch Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlösser, Burgen, Gedenkstätten, zoologische Einrichtungen, Tierparks und ähnliche Einrichtungen können ohne Termin besucht bzw. besichtigt werden. Zudem kann auf die einfache Rückverfolgbarkeit von Kontakten in den Geschäften und Einrichtungen verzichtet werden. „Wir informieren rechtzeitig, sollte sich da irgendetwas ändern“, unterstreicht Beninde.

1566 Menschen im Kreis Paderborn zurzeit in Quarantäne

Die aktuell 308 akut Infizierten Personen verteilen sich wie folgt auf den Kreis: Paderborn mit 115 aktiven Fällen, Büren (47), Delbrück (43), Salzkotten (23), Lichtenau (21), Bad Wünnenberg (19), Altenbeken (16), Bad Lippspringe (12), Hövelhof (8) und Borchen (4). Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie beträgt 6.950, (Stand 18. März 2021, 11 Uhr). Die aufsummierte Zahl der Corona-Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben und als genesen gelten, beträgt 6.503. Unverändert 139 Menschen sind in Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion verstorben. 37 Corona-Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, von denen 17 intensivmedizinisch behandelt werden müssen. 1.566 Menschen im Kreis Paderborn befinden sich in Quarantäne.

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) weist für den Zeitraum 11. März bis 17. März 2021 eine Sieben-Tages-Inzidenz von 63,0 aus (Stand: 18. März 2021, 0 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz ist die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche, umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Der Kreis Paderborn hat erstmalig am 16. März mit einem Wert von 58,1 die Wocheninzidenz von 50 überschritten. Am 17. März lag diese bei 62,7.