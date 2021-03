„Hoffnung, die größer ist als wir selber“

Der Paderborner Geistliche feierte am Mittwochabend im Hohen Dom einen „Gottesdienst der Hoffnung“. Dieser knüpft an sein aktuelles Hirtenwort zur Fastenzeit an, in dem er unter dem Titel „Hoffnung in Solidarität“ die Bedeutung der Solidarität mit Mitmenschen und der Schöpfung hervorhebt. Der Gottesdienst, der auch im Live-Stream übertragen wurde, ist Teil der Fastenreihe „Rendezvous im Dom“.

„In dieser schwierigen Zeit müssen wir einander Hoffnungsgeschichten erzählen“, rief der Paderborner Erzbischof die Gläubigen in seiner Predigt auf. Dies seien Geschichten von geglücktem Leben, Geschichten von Krisen, aber auch von Leidenschaft und Kraft, von Gemeinschaft und Solidarität. Mit seinem aktuellen Hirtenbrief drücke er seine Hoffnung aus, „dass die Zeit nach der Pandemie eine Zeit des Miteinanders sein wird, eine Zeit der Solidarität mit den Anderen und mit der ganzen Schöpfung“.

Menschen aus unterschiedlichen Bereichen erzählten anschließend ihre persönlichen Hoffnungsgeschichten. Als Zeichen entzündeten alle „Hoffnungs-Zeugen“ eine Kerze. So bekräftigte beispielsweise Anja Pötting vom Vauß-Hof in Scharmede, dass eine ökologische und solidarische Lebensweise eine Sinn stiftende Erfahrung sei, die sie weitergeben möchte.

Schwester Bernadette M. Putz, Geschäftsführerin des St.-Vincenz-Krankenhauses Paderborn, möchte etwas vom Geist des heiligen Vincenz von Paul sichtbar machen: „Meine Hoffnung ist, dass trotz allem technischen Fortschritt medizinisch und pflegerisch tätige Menschen auch die Sehnsucht nach Heilung erfüllen können, ohne dabei selber auszubrennen.“

Elisabeth Beckers vom „Gasthaus“ in Paderborn und der Obdachlose Thorsten machte die Perspektive aller Bedürftigen und Obdachlosen deutlich: „Neben dem Hunger nach einer Mahlzeit haben Obdachlose Hunger nach Zuwendung. Sie möchten wahrgenommen werden. Deswegen lassen Sie uns Bedürftigen Ansehen schenken. So geschieht eine wahre Gottesbegegnung.“

Schülerin Eileen Anna Eckertz aus der Paderborner Mädchenkantorei berichtete, wie sehr ihr Singen und die sozialen Kontakte in der Schule durch den derzeit schwierigen Alltag helfen, auch wenn vieles nur online möglich sei. Den Gottesdienst bereicherte sie zudem mit anderen Sängerinnen der Mädchenkantorei unter Leitung des neuen Domkantors Patrick Cellnik, an der Domorgel spielte Tobias Aehlig.

Dr. Richard Böger, Vorstandsmitglied der Bank für Kirche und Caritas Paderborn, zeigte sich überzeugt, dass Solidarität möglich ist: „Bei meiner Arbeit stehen Menschen aus Kirche und Caritas im Mittelpunkt, nicht ausschließlich Geld.“ Die Reihe „Rendezvous im Dom“ geht noch bis Karfreitag, alle Termine unter https://www.dom-paderborn.de/Rendezvous-im-Dom-2021/.