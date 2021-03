Im Einzelnen ergeben sich Veränderungen für die Fahrgäste auf den Buslinien S30, R31, 431 im Bereich Neuenbeken mit Anschluss an den Padersprinter der Stadt Paderborn. Auf den Buslinien R31 und R54 sollen einfachere Linienverläufe zu mehr Übersicht führen. Zusätzlich werden wieder Direktverbindungen zwischen Altenbeken und Paderborn, teilweise mit Umstieg zum Padersprinter, angeboten.

Die Buslinie R54 verkehrt jetzt auch an Samstagen von Bad Driburg nach Altenheerse und zurück. Die Buslinie 432 erhält Anschluss an den Padersprinter der Linie 6 in Dahl. Die Schulverkehre bleiben zumeist unverändert. Die neuen Fahrpläne sind auf der Homepage des NPH unter www.fahr-mit.de beziehungsweise direkt bei „go.on“ unter www.go-on-gbs.de einzusehen.