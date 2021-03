Die im Dezember in Paderborn spontan gestartete kleine Aktion hat dabei unerwartet Fahrt aufgenommen. „Es ist wirklich toll und erstaunlich, wie viel Wolle da zusammenkommt und wie viel Engagierte sich finden. Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt Linda Heinemann von der Young Caritas. Allein seit Januar sind 100 Decken entstanden.

Bis Ostern wird nun noch Wolle gesammelt – und zwar in Altenbeken, Büren, Höxter, Hamm und Minden. Hatte sich zunächst eine Gruppe älterer Frauen aus Brilon-Madfeld zum Stricken bereit erklärt, sind nun viele weitere dazu gestoßen. „Es sind an vielen Orten Strickgruppen entstanden, die – jeder für sich zu Hause – Quadrate stricken, die zu Decken zusammengefügt werden“, erläutert Linda Heinemann.

Ursprünglich sollten die Decken an Hilfsprojekte der Salzkottener Franziskanerinnen in Rumänien und Malawi gehen. Da es die Hilfstransporte aufgrund der Corona-Pandemie aktuell aber schwer haben, in diese Länder zu gelangen, werden die Decken nun über Projekte in Dortmund und Paderborn verteilt.

„Dort werden viele Menschen erreicht, die die Decken gut gebrauchen können“, sagt Linda Heinemann. Von der Aktion profitierten aber auch die Strickerinnen, die sich trotz der kontaktarmen Corona-Zeit einer sinnvollen Aufgabe widmen könnten, sagt Ulrike Hackenholt von der Abteilung Altenhilfe des Diözesan-Caritasverbandes, die die Aktion mit initiiert hat.

Wollreste und alte Strickkleidung können hier abgegeben (oder per Post geschickt) werden: Altenbeken: katholische Kirche (Kirchplatz 2; Postadresse: Pfarrei Heilig Kreuz, Kirchplatz 3, 33184 Altenbeken) und Büren: Caritasverband im Dekanat Büren (Bahnhofstraße 70, 33142 Büren).