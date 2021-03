Paderborn (epd) -

Anders als im Vorjahr können im Erzbistum Paderborn Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern in Präsenz gefeiert werden – unter den geltenden Hygieneauflagen. Konkret entscheide sich das jeweils in den Kirchengemeinden vor Ort, erklärte das Erzbistum am Freitag.