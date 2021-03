Zwei Todesfälle und 83 Neuinfektionen

Paderborn (WB/LaRo) -

Zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion sind im Kreis Paderborn zu beklagen: Ein 77-Jähriger aus Bad Wünnenberg und eine 72-Jährige aus Bad Lippspringe sind gestorben. Zudem verzeichnete die Kreisverwaltung in den vergangenen 24 Stunden die hohe Zahl von 83 Neuinfektionen (Stand 11 Uhr). So gibt es beispielsweise in Paderborn 38, in Salzkotten 18 und in Büren 10 neue Fälle.