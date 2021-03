Keine Hoffnung auf große Feste

Büren/Paderborn -

Von Jürgen Spies

In einer Videoschalte mit Landrat Christoph Rüther haben sich am Donnerstagabend die Mitgliedsvereine im Bund des Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) über die Schützensaison in diesem Jahr ausgetauscht. Alle Beteiligten waren sich einig, dass aufgrund der Corona­situation Schützenfeste, wie man sie bisher kannte, in diesem Jahr nicht gefeiert werden können.