Zwölf neue Corona-Fälle

Vom kommenden Montag, 29. März, an tritt die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW in Kraft: Auch im Kreis Paderborn geht Einkaufen dann nur mit Termin. Die einfache Rückverfolgung von Kontakten müsse sichergestellt sein. Gleiches gilt für Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlösser, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen. Ausgenommen von diesem „Terminshopping“ sind Geschäfte für den täglichen Bedarf (so genannte privilegierte Läden), zum Beispiel Supermärkte, Drogerien oder auch Blumenläden.

In der neuen NRW-Coronaschutzverordnung ist die Corona-Notbremse mit Regelungen fest in der Verordnung verankert. Die regionale Differenzierung soll dabei das unterschiedliche Infektionsgeschehen in den Städten und Kreisen berücksichtigen.

Liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt an drei Werktagen in Folge über dem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, greift die Corona-Notbremse. Dann entscheidet die betroffene Kommune in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium zwischen zwei Varianten: strenger Lockdown mit Aufhebung der zum 8. März 2021 in Kraft getretenen Öffnungen oder Test-Option. Bei der Test-Option können diese Öffnungen beibehalten werden – jedoch nur für Kunden, Besucher, Nutzer mit tagesaktuellem negativen Testergebnis. Alle Infos: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/anpassung-und-verlaengerung-der-coronaschutzverordnung-nordrhein-westfalen .

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) weist für den Zeitraum 20. bis 26. März 2021 für den Kreis Paderborn eine Sieben-Tages-Inzidenz von 80,9 aus, Datenstand 27. März 2021, 0 Uhr , also unter dem kritischen Wert von 100. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche, umgerechnet auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Bundesbürgerinnen und Bürger haben nach der Test- und Quarantäneverordnung Anspruch auf einen kostenlosen Test pro Woche. Die so genannte Bürgertestung ist für „asymptomatische Personen“ vorgesehen, so die Formulierung in der Verordnung. Wer Corona-Symptome hat, sollte also kein Testzentrum oder andere Anbieter aufsuchen sondern telefonischen Kontakt mit dem Hausarzt aufnehmen. Im Kreis Paderborn gibt es mittlerweile Testzentren, Arztpraxen oder Apotheken, die diese kostenlosen Schnelltests anbieten, zu finden auf den Kreisseiten inklusive einer interaktiven Karte unter www.kreis-paderborn.de/schnelltest.

Das Corona-Geschehen in den einzelnen Kommunen

12 neue Corona-Fälle müssen an diesem Samstag, 27. März, Stand 16 Uhr, dazugerechnet werden. Aktuell sind 516 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 infiziert (aktive Fälle). Betroffen sind Paderborn mit 205 aktiven Fällen, Delbrück (76), Büren (67), Salzkotten (55), Bad Wünnenberg (30), Lichtenau (27), Altenbeken (20), Bad Lippspringe (16), Hövelhof (15) und Borchen (5).

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie beträgt 7268, Stand 27. März 2021, 16 Uhr. Die aufsummierte Zahl der Corona-Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben und als genesen gelten, beträgt unverändert 6610. In Bad Wünnenberg musste die Zahl der Genesenen um eins nach unten korrigiert werden. Unverändert 142 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 05251/3083333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu Covid-19.

