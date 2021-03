In der Karwoche im Impfzentrum in Salzkotten – Buchungen ab sofort möglich

Salzkotten/Paderborn -

Menschen mit schweren Vorerkrankungen können kurzfristig noch in der Karwoche im Impfzentrum in Salzkotten geimpft werden. Buchungen sind ab sofort möglich. Das teilte der Kreis Paderborn am Montag mit.