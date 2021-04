135.000 Euro fließen nach Buke

„Die Pläne für die Neugestaltung gehen auf das Jahr 2014 zurück. Für Buke erfüllt sich also ein langgehegter Traum“, erläutert Udo Waldhoff als Vorsitzender des Vereins „Bürger und Vereine für Buke“. Gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern, Nachbarn der Teichanlage und Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers erläuterte er dem heimischen Landtagsabgeordneten Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) die Pläne.

Vor gut 50 Jahren wurde der Bereich als Naherholungsgebiet angelegt. Insgesamt ist die Anlage aber in die Jahre gekommen. Einiges ist schon zurückgebaut. Das Quellwasser fließt in die Beke und der untere der beiden Teiche wurde ursprünglich von der Feuerwehr als Löschwasserteich genutzt. „Das Gelände bietet ein fantastisches Potenzial. Ich bin der Landesregierung für die Programme für den ländlichen Raum sehr dankbar“, freut sich Matthias Möllers.

Im Herbst hatte Altenbeken mehr als 300.000 Euro aus dem Heimatministerium für die Restaurierung der Dampflok bekommen. Ministerin Ina Scharrenbach kam dazu persönlich in die Eisenbahnergemeinde.

Insgesamt werden landesweit 344 Projekte in 145 Gemeinden mit 28,5 Millionen Euro unterstützt. Bewilligt wurden für verschiedene Privatprojekte in Altenbeken weitere 101.000 Euro, in Salzkotten 140.000 Euro und in Büren 55.000 Euro.