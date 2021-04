Ein 21-jähriger Audi-A3-Fahrer war gegen 22 Uhrauf der B 480 von Bad Wünnenberg in Richtung Alme unterwegs. An der Einmündung zur L956 bremste er ab, war aber laut Polizei für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell. Der Wagen rutschte auf der glatten Straße über die Einmündung hinaus und landete im Straßengraben. Dabei erlitt der Beifahrer (20) leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Auf der Bundesstraße 480 blieben zudem ein Lastwagen und zwei Autos infolge der Glätte liegen. Auch auf der L 776 war der Einsatz des Winterdienstes dringend erforderlich.

Gegen 2 Uhr rutschte ein Lkw auf der B 64 bei Altenbeken in die Leitplanken. Zehn Minuten später kam auch ein BMW-Fahrer auf der Driburger Straße bei Paderborn ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken – ein wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei.

Zudem kam es in der Nacht zu zwei Wildunfällen in Paderborn und Salzkotten-Niederntudorf.

Der erste Glätteunfall hatte sich bereits am Montag gegen 13.10 Uhr in einem heftigen Schneeschauer auf der L 776 bei Büren-Eickhoff ereignet. Eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin war in Richtung Rüthen unterwegs und auf der Schneebedeckten Straße ins Schleudern geraten. Das Auto kam von der Straße ab und prallte rückwärts gegen einen Baum. Die Autofahrerin erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Marsberg gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden.