Paderborn wird Modellregion

Insgesamt hatten sich 46 Kreise und Städte beworben. „Die Resonanz hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Pinkwart.

In zwei Gruppen starten die Modellverfahren, die sich vor allem durch Digitalisierung und konsequente Testung mit den Schwerpunkten Freizeit, Sport und Kultur auszeichneten, so Pinkwart.

In Paderborn beginnt der Modellversuch am Montag, 19. April. Dort liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Sport. Zu dieser ersten Gruppe mit sechs Teilnehmern gehören beispielsweise auch die an OWL grenzenden Kommunen Warendorf, Münster, Soest und Lippstadt. Die zweite Gruppe mit acht Kommunen und Kreisen startet am 26. April. Dazu gehören unter anderem der Hochsauerlandkreis.

Schwimmausbildung für Kinder

Im Zuge des Projekts in Paderborn können ausgewählte Sportstätten kreisweit unter Beachtung strenger Hygienemaßnahmen wieder in Betrieb genommen werden. Es sieht vor, Bäder in Stadt und Kreis Paderborn sowie den Ahorn-Sportpark nach monatelanger Pause zu öffnen. Der Paderborner Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) begrüßt die Entscheidung. „Der Fokus im kreisweiten Bäderbetrieb könnte zunächst zum Beispiel auf der Schwimmausbildung von Kindern liegen“, schreibt der Sprecher aller Stadt- und Gemeindesportverbände im Kreis Paderborn in einer Presseerklärung.

So solle in Salzkotten eine Laufveranstaltung organisiert werden und auch eine Rückkehr in die Innenräume des Ahorn-Sportparks könnten künftig wieder möglich sein. Das Projekt geht mit einem engmaschigen Hygienekonzept wie Schnelltests an den Sportstätten und der Luca-App einher. Sie ist am Freitag an den Start gegangen und kann ab sofort genutzt werden.

Vorreiter für NRW

„Als Sportausschussvorsitzender des Landtags und begeisterter Sportler begrüße ich die Zusage aus Düsseldorf natürlich sehr. Der Breitensport pausiert coronabedingt seit über fünf Monaten weitgehend. Wir haben im Kreis Paderborn optimale Bedingungen, hervorragende Sportstätten und jetzt die große Chance, Vorreiter für Nordrhein-Westfalen zu sein. Es gibt kaum eine Region in NRW mit einem höheren Bevölkerungsanteil an Mitgliedern in Sportvereinen. Die Bewilligung des Modellprojekts ist ein Schritt zurück in die Normalität und eine hoffnungsvolle Perspektive für viele Menschen und Sportvereine in dieser schweren Zeit“, sagt Bernhard Hoppe-Biermeyer.