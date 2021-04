Corona-Lage im Kreis Paderborn am Samstag

Paderborn -

92 neue Corona-Fälle hat der Kreis Paderborn am Samstag, 17. April, Stand 11 Uhr, vermeldet. Für die Stadt Paderborn wurde die Zahl der als genesen geltenden Personen um eins korrigiert. Der Inzidenzwert sank ganz leicht von 126 am Freitag auf 124,7 am Samstag.