Zurück an alter Wirkungsstätte

Ihn machte zusätzlich ein Wasserschaden zu schaffen , der zur Folge hatte, dass das Eiscafé einer Kernsanierung unterzogen werden musste. Mit dem Start in die Eis-Saison ist in den alten Räumlichkeiten alles neu. Rückblick Der Schrecken war groß, als Moreno Tabacchi auf der Rückreise aus seinem Heimaturlaub im Februar 2020 von dem Wasserschaden in der über dem Eiscafé befindlichen Wohnung, die zu dem Zeitpunkt leer stand, erfuhr. Die Folgen für die Eisdiele waren fatal. Betroffen waren die Deckenvertäfelung, der Fußboden, die Wände und die Einrichtung inklusive der Theke. „Zum Glück war die Eisküche nicht so stark von den Schäden betroffen, sodass wir nach einer Feinreinigung dort relativ schnell wieder produzieren konnten“, berichtet Tabacchi. Im Eiscafé selbst musste jedoch eine komplette Kernsanierung durchgeführt werden.