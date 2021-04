Leitung beschädigt: Gasaustritt in Altenbeken-Schwaney

Altenbeken-Schwaney -

Von Matthias Wippermann

Bei Verlegearbeiten von Glasfaserkabeln durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat ein Saugbagger am Montagmorgen im Tannenweg in Schwaney eine Gasleitung beschädigt, sodass Gas ausgetreten ist. Sieben Häuser mussten kurzzeitig evakuiert werden. Der Netzbetreiber Westfalen Weser hatte in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Altenbeken, der ABC-Einheit Kreis Paderborn und der Polizei die Situation aber schnell unter Kontrolle.