Schulen und Kitas sind von Donnerstag an geschlossen – Betreuung in Notgruppen

Paderborn -

Die Schulen im Kreis Paderborn müssen von diesen Donnerstag an wieder zurück in den Distanzunterricht. Sowohl in den Schulen (Klasse 1 bis 6) als auch in Kindergärten werde eine Notbetreuung angeboten, teilte der Kreis am Dienstag mit.