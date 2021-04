Der behelmte Radler kam auf der abschüssigen Straße in Richtung Neuenbeken, kurz vor dem Grasweg, zu Fall. Er rutschte mehrere Meter über den Asphalt und blieb reglos neben seinem Mountain-Bike liegen. Der Radfahrer hatte großes Glück, dass sich ein Jäger (47) in der Nähe aufhielt, erst die Unfallgeräusche hörte und dann den stürzenden Biker sah. Der Zeuge eilte dem bewusstlosen Verletzten, unter dessen Helm Blut hervortrat, sofort zur Hilfe, alarmierte den Rettungsdienst und forderte wegen der Kopfverletzungen auch einen Rettungshubschrauber an.

Fahrbahnunebenheit könnte zu Unfall geführt haben

Kurz nach Eintreffen des Rettungsdienstes war der Schwerverletzte wieder bei Bewusstsein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der bereits über dem Unfallort kreisende Rettungshubschrauber musste nicht mehr eingesetzt werden. In Höhe der Unfallstelle stellten Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme eine Fahrbahnunebenheit fest, die eventuell zum Sturz geführt hat.