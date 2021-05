Wer alle Rätsel löst, findet den neuen König

Denn ein Projektteam aus Schützen und Nichtmitgliedern hat in den vergangenen Monaten ein eigenes Krimi-Spiel ausgetüftelt, das angelehnt an die Exit-Spiele aus dem Kosmos-Verlag funktioniert. Hierbei müssen die Mitspieler mehrere Rätsel lösen, um am Ende den Täter oder den Ausgang aus einem fiktiven Raum zu finden. „Und so ist das auch bei uns“, erzählt Julian Wiethaup. Nur dreht sich bei „Der Königsschuss“ alles ums Schützenfest. Und das ist die Idee: Jeder ist von Pfingsten an dazu aufgerufen, digital den Schützenkönig 2021 zu finden. Dafür müssen die Teilnehmer ein Rätsel nach dem anderen lösen, um am Ende den König ausfindig zu machen. Insgesamt 14 Rätsel gilt es zu lösen, die alle aufeinander aufbauen.