Große Belastung für Arztpraxen

„Wir können das daran erkennen, dass jetzt pro Woche deutlich weniger Todesfälle durch Corona zu beklagen sind als vor Beginn der Impfkampagne“, sagt Dr. Ulrich Polenz von Praxisnetz Paderborn. Doch wo Licht sei, sei auch Schatten: „Viele Praxen haben eine Impf-Hotline unter einer neuen Telefonnummer eingerichtet, um Fragen um Impftermine und Impfstoffe gezielt und getrennt vom Praxisbetrieb zu beantworten. Trotzdem rufen viele Patienten auf der normalen Praxisnummer an, um sich nach einem Impftermin zu erkundigen“, sagt Polenz. In vielen Praxen machten diese Anrufe mittlerweile 90 Prozent der täglichen Anrufer aus. Dadurch könnten Patienten, die aufgrund eines Notfalles dringend ihren Arzt brauchen, die Praxis nicht mehr erreichen.

In vielen Praxen im Kreis Paderborn werde durch Aushang, Hinweise auf der jeweiligen Homepage oder durch eine Telefonansage darüber informiert, wie die Impftermine vergeben werden. Polenz: „Halten Sie sich bitte an die dort gegebenen Informationen und benutzen Sie für Ihre Anfragen nicht die normale Praxisnummer.“ Nur so könnten die Praxen die große zusätzliche Arbeitsbelastung durch das Impfen in den nächsten Monaten bewältigen, betont Polenz.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssten sich seit eineinhalb Jahren ständig auf neue Verfahrens­weisen und Arbeitsabläufe einstellen. „Es sind überall Unmengen von Überstunden angefallen und zu Hause warten auf sie all die Herausforderungen, die unter anderem Home-Schooling und Kita-Notbetreuung an alle stellt.“ Das Impfen in den Praxen funktioniere nur durch zusätzlichen Einsatz in der eigenen Freizeit.

Polenz: „Es wird uns die nächsten Monate beschäftigen. Deswegen die dringende Bitte an alle Patienten: Erleichtern Sie die tägliche Arbeit, indem in dem Sie nicht die normale Praxisnummer anrufen, wenn Sie Fragen zur Impfung haben.“

Auch bei fallenden Inzidenzwerten bleibt es laut Polenz wichtig, dass sich alle Menschen weiter an die Hygieneregeln halten und den nötigen Abstand bewahren, Masken tragen und regelmäßig die Hände desinfizieren.

„Wir haben im vergangenen Jahr gemeinsam sehr viel erreicht. Wir können bald wieder zum normalen Leben zurückkehren, wenn wir weiter gemeinsam richtig handeln. Vielleicht sollten wir bis dahin versuchen, unseren Mitmenschen das Leben mit der Pandemie ein klein wenig zu erleichtern“, sagt Polenz im Namen der Hausärzte.