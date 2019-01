Von Bernhard Liedmann

Gleichzeitig erwirbt die Therme in dem Vertragspaket eine Fläche von 4000 Quadratmetern im Bereich der Liegewiese des Freibades, um hier die lang ersehnte neue Saunalandschaft zu realisieren. Dem Vertrag liegt ein entsprechender Beschluss des Rates der Stadt zugrunde, der im Dezember gefasst wurde. Damit sind auch die Überlegungen endgültig von Tisch, das Freibad zu privatisieren.

Nutzerfreundliche Eintrittspreise

Der Kaufvertrag mit einer Summe über mehr als 800.000 Euro für das Grundstück, auf dem sich die Westfalen-Therme und das Vital-Hotel befinden, löst einen Erbbaurechtsvertrag aus dem Jahr 1985 ab. Ein Bestandteil des Vertrages war eine Rückfall-Klausel, wonach die Stadt die Gebäude bei einer Aufgabe hätte übernehmen müssen.

Das Hallenbad gehörte der Stadt, Mitte der 80er Jahre wurde die Therme um dieses Bad herum gebaut. Gleichzeitig wurde das 25 Meter lange Sportbecken nicht nur von Schulen, dem Schwimmverein und der DLRG genutzt, sondern ist auch der Öffentlichkeit zu bestimmten Zeiten und unabhängig von der Thermen-Nutzung zugänglich. Der Erhalt der Nutzung für die Öffentlichkeit war dann auch dem Rat wichtig, und so ist ein zentraler Bestandteil des Vereinbarung mit der Unternehmensgruppe Stork als Eigentümer der Therme diese langjährige Nutzungsmöglichkeit mit nutzerfreundlichen Eintrittspreisen. So bleiben die Eintrittspreise für 2019 im Vergleich zum Vorjahr stabil. So liegt beispielsweise der Einzeleintritt für das Sportbecken für 90 Minuten bei drei Euro, Kinder bis 15 Jahren zahlen einen Euro.

»Wir sind sehr zufrieden mit dieser Lösung. Es herrschen nun klare Eigentumsverhältnisse über den Grund und Boden. Gleichzeitig wird das Hallenbad mit dem etwa 50 Jahre alten Schwimmbecken in der Westfalen-Therme dauerhaft für die Öffentlichkeit gesichert«, freut sich Bee über die Einigung.

Neue Sauna-Landschaft

Nicht nur in den Morgenstunden, sondern auch zu anderen Tageszeiten ist das Schwimmbecken weiterhin separat von der Therme für Schwimmer nutzbar. »Wir haben gemeinsam eine gute Grundlage gefunden, um den Wellness- und Wassersportstandort Bad Lippspringe dauerhaft zu stärken. Gleichzeitig können wir die Wünsche unserer Thermen- und Hotelgäste erfüllen«, betont der Geschäftsführer der Westfalen-Therme, Robin Stork.

Weiterer Bestandteil des Vertrages ist der auch in den politischen Gremien der Stadt lang diskutierte Verkauf von 4000 Quadratmetern Fläche von der Freibad-Liegewiese, damit hier die neue Erlebnis-Sauna-Landschaft der Therme realisiert werden kann. Das Freibad selbst bleibt somit endgültig in städtischer Hand. Für die anstehenden Sanierungsarbeiten sind insgesamt 4,6 Millionen Euro veranschlagt. Im laufenden Jahr sollen bereits 1,5 Millionen Euro investiert werden. Erweitert werden soll zudem die bestehende Parkpalette im Vorfeld der Therme. In städtischer Hand bleiben auch die Parkflächen vor dem Freibad.