Bad Lippspringe (WV). Die Gesamtschule Bad Lippspringe-Schlangen wächst weiter. Zum Schuljahr 2019/20 geht die gymnasiale Oberstufe an den Start. Das macht räumliche Veränderungen in größerem Umfang notwendig. Leidtragende sind die Bad Lippspringer »Engel«, deren Ausgabestelle den Umbauplänen weichen muss. Daraufhin hat der Verein jetzt seine Auflösung zum 31. März angekündigt.

Unter anderem ist geplant, das ehemalige Lehrschwimmbecken in ein Selbstlernzentrum umzugestalten. Hier soll eine modern eingerichtete Bibliothek mit Computerarbeitsplätzen entstehen, ein Teil des Gebäudes wird auch in das Kurs- und Unterrichtsprogramm der Schule einbezogen. Ferner geplant sind hier eine neue Toilettenanlage, ein Büro für den Hausmeister der Schule sowie ein dringend benötigter Lagerraum.

Zurzeit ist das ehemalige Lehrschwimmbecken noch Ausgabestelle der Bad Lippspringer »Engel«. Der Verein versorgt hilfsbedürftige Menschen regelmäßig mit Lebensmitteln. Mit dem geplanten Schulumbau, der im Frühjahr beginnen soll, stehen diese Räumlichkeiten dem Verein nicht mehr zur Verfügung. Eine Kündigung des Mietverhältnisses zum 31. März 2019 war deshalb notwendig und ist inzwischen auch erfolgt.

Neue Ausgabestelle war im Kolpingshop-Gebäude geplant

Seit Anfang September befindet sich die Stadt im intensiven Gespräch mit Monika Peters, der Vorsitzenden der Bad Lippspringer »Engel«. Die Suche nach einem alternativen Standort für die bisherige Ausgabestelle stand dabei im Vordergrund.

Bürgermeister An­­d­­reas Bee zufolge war es naheliegend, dem Verein eine Immobilie zur Verfügung zu stellen, die sich im Besitz der Stadt befindet oder von der Stadt bereits angemietet ist. So hätte der Verein seine ehrenamtliche Arbeit weiter ohne Miet- und Nebenkosten fortsetzen können.

Die Überlegungen für eine neue Ausgabestelle der »Engel« konzentrierte sich speziell auf das Gebäude, in dem bisher der Kolpingshop untergebracht war. Die Kolpingsfamilie hatte die Ausgabestelle 2016 gegründet, um vor allem die ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber mit Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen.

Inzwischen hat die Nachfrage stark nachgelassen, so dass der ehrenamtlich betriebene Kolpingshop auf Wunsch der Kolpingsfamilie zum 31. Dezember geschlossen wurde. Die Räumlichkeiten wären nach übereinstimmender Auffassung der Stadt und der Bad Lippspringer Engel ideal gewesen. Im November folgte ein gemeinsamer Besichtigungstermin.

Mechanische Weberei nicht innenstadtnah

Auch die leer stehenden Wohncontainer im Bereich der ehemaligen Mechanischen Weberei waren eine Option. Die Vertreter der »Engel« gaben allerdings zu bedenken, dass dieser Standort nicht innenstadtnah sei und deshalb für einige Hilfsbedürftige nur mit dem Bus zu erreichen wäre. Auch müsste der Vorplatz zu den Wohncontainern umfassend gepflastert werden, da viele Hilfsbedürftige mit dem Rollator zur Ausgabestelle kämen.

Damit fokussierten sich die Überlegungen auf den bisherigen Kolpingshop, den die Stadt 2016 angemietet hatte und künftig an die Bad Lippspringer »Engel« kostenfrei weitervermieten wollte. Monika Peters war etwa zeitgleich darum gebeten worden, ihren genauen Raumbedarf anzumelden.

Bei einem Gespräch der Vorsitzenden mit dem Eigentümer der Immobilie habe sich dann aber überraschend herausgestellt, dass der den Mietvertrag mit der Stadt nicht fortsetzen wollte, weil er das Gebäude nach eigenen Angaben selbst benötigte. Einen Tag später ging die Kündigung im Rathaus ein.

1000 Euro Miete ist der Stadt zu hoch

In Absprache mit der Stadt Bad Lippspringe habe Monika Peters anschließend versucht, geeignete Räumlichkeiten auf dem Bad Lippspringer Immobilienmarkt zu finden. Ein sehr konkretes Angebot für ein leer stehendes Ladenlokal an der Detmolder Straße lag vor. Der Mietpreis hätte 1000 Euro monatlich betragen plus Nebenkosten. Diese Summe hätte die Stadt schultern müssen. Und dafür wäre die Zustimmung des Rates im Zuge der anstehenden Haushaltsberatungen notwendig gewesen.

»Natürlich leisten die Bad Lippspringer »Engel« eine sehr verdienstvolle ehrenamtliche Arbeit. Es ist aber nicht zu allererst Aufgabe der Stadt, für die notwendigen Räumlichkeiten zu sorgen und dann allein für die Kosten von in dem Fall mindestens 15.000 Euro pro Jahr aufzukommen«, macht Bürgermeister Andreas Bee deutlich.

Die Stadt, so der Bürgermeister weiter, sei auch in Zukunft gesprächs- und hilfsbereit: »Ich habe den Bad Lippspringer ›Engeln‹ angeboten, einen öffentlichen Aufruf zu starten. Vielleicht, so meine Hoffnung, findet sich so noch jemand, der eine Immobilie dem Verein zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellt.«

Verein will das Handtuch werfen

Diesem Vorschlag ist die Vereinsvorsitzende nach Angaben von Andreas Bee nicht gefolgt. Stattdessen habe sie dem Bürgermeister in einer E-Mail vom 28. Dezember mitgeteilt, dass der Verein seine Tätigkeit zum 31. März diesen Jahres einstellen und sich auflösen werde.

»Unser Angebot steht. Wir würden die Bad Lippspringer ›Engel‹ auch weiterhin gerne unterstützen. Genauso unbestritten ist aber auch: Für die Zukunft der ›Engel‹ und der von ihnen betreuten Menschen sind zuallererst der Verein und sein Vorstand verantwortlich«, betont Bee. Die »Engel«-Vorsitzende Monika Peters kündigte derweil an, dass die letzte Lebensmittelausgabe am 1. März erfolgen werde.