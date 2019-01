Drei Monate nach Erscheinen des Buches kann Schützenoberst Josef Thöne eine durchweg positive Bilanz ziehen: »Von den 1000 vorliegenden Büchern sind schon 850 Exemplare verkauft worden.« Freuen darf sich auch Guido Düsing, der Schatzmeister des Vereins. Die bisherigen Einnahmen decken Thöne zufolge bereits die Gesamtkosten von immerhin 30.000 Euro.

4,5 Kilogramm schwere Schützengeschichte

Thöne erinnerte sich im Gespräch mit Bürgermeister Andreas Bee auch an die ersten Tage nach dem Verkaufsstart des Buches am 4. Oktober: »Der Großteil der Bücher war im Keller unseres Hauses eingelagert. Wir rechneten mit einem regen Interesse, da in den Wochen und Monaten zuvor zahlreiche Buchbestellungen beim Verein eingegangen waren.« Der morgendliche Ansturm habe ihn dennoch sehr überrascht: »Bereits um kurz nach sieben Uhr schellte es an der Haustür. Die ersten Käufer wollten ihre bestellten Bücher abholen. Und so ging es zwei Tage lang ununterbrochen bis in die Abendstunden weiter.« Auch der attraktive Verkaufspreis von 24,90 Euro sei für viele verlockend gewesen.

Der großartige Erfolg des Buches ist Thöne zufolge das besondere Verdienst vieler fleißiger Helfer und Sponsoren. Die Stadt Bad Lippspringe bezog der Schützenoberst ausdrücklich in seinen Dank mit ein: »Bei der Suche nach weiteren Fördermitteln und Geldgebern war uns Bürgermeister Andreas Bee besonders hilfreich.« Allein 2000 Euro kamen vom Land Nordrhein-Westfalen (Förderprogramm Heimatscheck). Weitere 1100 Euro stellte das Unternehmen Westfalen-Weser zur Verfügung.

Und auch Bürgermeister An­dreas Bee sparte nicht mit Lob. Die 768 Seiten starke »Schützen-Bibel« bezeichnete er als sehr lesenswertes wie schwergewichtiges Werk – immerhin bringt jedes einzelne Exemplar 4,5 Kilogramm auf die Waage.

Knapp 900 Fotografien

Bee dankte auch dem Team um Medienoffizier Matthias Reichstein, das wesentlich zum Erfolg des Buches beigetragen habe. Wie berichtet, zeichnete Reichstein seit Beginn des Projekts 2013 für die aufwendige Recherchearbeit verantwortlich. Selbst Fahrten ins Ruhrgebiet nahm der 55-Jährige auf sich, um an letzte wichtige Informationen zu kommen. Reichstein zur Seite standen der zweite Medienoffizier Jörg Weihrauch und seine AFV-Medienproduktion, die sich um das Layout des Buches mit seinen knapp 900 Farb- und Schwarz-Weiß-Bildern kümmerten. Für Druck und Herstellung des Werks zeichnete die ortsansässige Firma Machradt – Grafik, Druck und Design verantwortlich. Nicht unerwähnt ließ Bee auch den Einsatz des örtlichen Heimatvereins; er steuerte vor allem Informationen, Dokumente und Archivfotos zur Stadtgeschichte bei.

Die Entscheidung, den Bürgerschützenverein mit dem Kulturpreis 2018 auszuzeichnen, sei einstimmig gefallen, wie der Kulturausschussvorsitzende Markus Wille im Rahmen der kleinen Feierstunde betonte: »Was hier geleistet wurde, das ist wirklich vorbildlich und jede Anerkennung wert.«

Das Buch »111 Jahre Bürgerschützenverein Bad Lippspringe sind auch ein starkes Stück Stadtgeschichte« ist ab sofort nur noch bei Schützenoberst Josef Thöne, dem zweiten Kassierer Robert Tomkel sowie dem Hauptmann der West-Kompanie, Christoph Klare, erhältlich. Der Preis je Exemplar beträgt unverändert 24,90 Euro.