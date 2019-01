Die Küchenkräfte Anja Kemper (links) und Christa Graute geben in der Concordia-Grundschule das Essen aus. Foto: Klaus Karenfeld

»Wir waren somit zu schnellem Handeln gezwungen. Und das mit Erfolg«, freut sich David Tyler von der Stadt Bad Lippspringe. Tyler zufolge sei es kurzfristig und unkompliziert zu einer vertraglichen Einigung gekommen.

»Esslust« beliefert bereits die örtliche Gesamtschule und die evangelische Grundschule mit insgesamt 440 Essen pro Tag. Auch vegetarische Gerichte sowie Essen, die für Allergiker geeignet sind, führt der Paderborner Caterer im regelmäßig wechselnden Angebot.

In der Concordia-Grundschule versorgt die Firma seit dieser Woche 120 Jungen und Mädchen mit Essen, in der Kita Detmolder Straße sind es 45 Kinder. »Der Übergang vom alten zum neuen Caterer ist problemlos verlaufen«, betont Tyler in einem ersten Fazit.

Die Zubereitung des Essens erfolge übrigens streng nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die Stadt Bad Lippspringe hatte erst im vergangenen Jahr etwa 50.000 Euro in eine neue Küche für die Concordia-Grundschule investiert. Das Essen wird hier im »Cook & Chill«-Verfahren zubereitet. Kernstück der Schulküche ist ein Konvektomat. In diesem Heißluftofen werden die Speisen unmittelbar vor der Ausgabe erwärmt.