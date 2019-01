Einige Bürgersteige im Stadtgebiet sind durch die Wurzeln der Bäume stark beschädigt wie am Jordanpark (oben links), am Beispring (unten links) oder an der Böhke (unten rechts). Tiefe Rillen zwischen den Platten (oben rechts) gehören auch dazu. Foto: Sonja Möller

Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WV). Breite Rillen und hoch gedrückte Gehwegplatten, die Zentimeter herausragen oder an Kantensteinen absacken – Wer derzeit die Bürgersteige am Jordanpark, an der Böhke oder am Beispring benutzt, muss gut zu Fuß sein und seine Augen auf den Boden richten. Stolperfallen für Fußgänger gibt es hier zuhauf. Viele weichen auf die Fahrbahn aus. Das will die Stadt jetzt ändern.

Seit Jahren erreichen die Verwaltung Beschwerden über einzelne Bürgersteige im Stadtgebiet. Vor mehr als 30 Jahren wurden hier auf den Gehwegen Bäume gepflanzt, die sich nach Angaben der Verwaltung dafür nicht eignen. Die Pflanzbeete seien viel zu klein, die Bäume drückten als Flachwurzler die Gehwegplatten hoch. Und es bleibe viel zu wenig Platz, um mit einem Rollator oder Kinderwagen vorbei zu kommen. »Die Pflanzgruben sind zu klein für diese Baumarten. Diese können sich nicht entwickeln. Die Folge sind Kümmerwuchs, Wipfeldürre und das Absterben von einzelnen Teilen«, erläuterte Tanja Berghahn-Macken vom Fachbereich Bauen und Liegenschaften im Bauausschuss.

»Wir sehen keine Chance, den jetzigen Bestand zu erhalten«

»Eine Chance, den jetzigen Bestand zu erhalten, sehen wir nicht. Ein vitaler Wuchs ist nicht möglich«, betonte auch Bauamtsleiter Ferdinand Hüpping. Deswegen hat die Verwaltung zunächst für die Straßen an der Böhke und am Jordanpark Vorschläge entwickelt, wie sich die Situation für Fußgänger und Bäume entzerren lässt. »Wir könnten Baumgruppen erhalten oder nur die Bäume auf einer Straßenseite stehen lassen«, stellte Berghahn-Macken zwei Varianten vor. Das Problem wäre hier, dass die Fußgänger die Straßenseiten wechseln müssten.

Foto: Sonja Möller Foto: Sonja Möller

Für die beste Lösung hielten die Ausschussmitglieder die Variante, bei der die Baumstandorte wechselseitig auf die Fahrbahn verlegt werden. Wie dies konkret aussehen könnte, hatte die Verwaltung in einem Plan erarbeitet. Hierbei ist zu sehen, dass sich die Zahl der Bäume auf den 350 Metern am Jordanpark und den 250 Metern an der Böhke deutlich verringern würde. Hier ständen dann sechs beziehungsweise sieben Bäume. »Wir sind daran interessiert, jetzt Standorte zu finden, an denen die Bäume sich dauerhaft entwickeln und alt werden können«, betonte Hüpping. Auch der öffentliche Parkraum sei hierbei ein Thema gewesen. Zudem müssten die Ausfahrten der Grundstücke und Straßen berücksichtigt werden.

»Ich bin fassungslos«

Norika Creuzmann (Grüne) sagte: »Ich bin fassungslos, dass vor 20 Jahren die Entscheidung für Bäume an diesen Stellen gefallen ist.« Da sich die Anzahl verringere, fragte sie, ob Ersatzpflanzungen geplant seien. Dazu sagte Hüpping: »Diese sind nicht geplant. Im Stadtgebiet gibt es keinen Platz. Es macht wenig Sinn, Bäume im Hochwald zu pflanzen.«

Foto: Sonja Möller Foto: Sonja Möller

Da der alte Bestand nicht gerettet werden könne, schlägt die Verwaltung vor, demnächst auf Ahorn und Kirsche zu setzen. »Dies sind Baumarten, die von der Gartenamtsleiterkonferenz speziell für Anliegerstraßen empfohlen werden. Sie gelten als besonders wertvoll für Insekten«, informierte Tanja Berghahn-Macken.

Marcus Wille, Fraktionsvorsitzender der FWG, sagte: »Ich finde es gut, dass die Bäume auf die Straße kommen und den Bürgern der Weg wiedergegeben wird. Aber die Verwaltung sollte prüfen, ob nicht doppelt gepflanzt werden kann, um so die Anzahl der Bäume zu erhöhen.« Die Verwaltung wurde beauftragt, einen solchen Plan bis zur nächsten Sitzung zu erarbeiten. Die jetzigen Bäume an den beiden Straßen dürfen schon entnommen werden.

Mehrere Straßen sind von ähnlichen Schäden betroffen

Foto: Sonja Möller Foto: Sonja Möller

Ähnlich vom Baumwuchs betroffene Fußwege gibt es in mehreren Straßen wie zum Beispiel der Adolf-Kolping- und der Konrad-Korte-Straße. »Wir werden für jede Straße eine individuell passende Lösung finden«, betonte Hüpping. Begonnen wird mit den von Fußgängern hoch frequentierten Straßen am Jordanpark und an der Böhke. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Hüpping: »Bis zum 28. Februar dürfen Bäume gefällt werden. Bis dahin sind die Bäume an den beiden Straßen entnommen.« Die Anlieger werden noch informiert: »Da es sich um Unterhaltungsarbeiten handelt, entstehen den Anliegern keine Kosten«, erläuterte Hüpping.