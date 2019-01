Bad Lippspringe (WB). Am 27. Januar wird von den Vereinten Nationen der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust begangen. In Bad Lippspringe ist dies so gegenwärtig wie noch nie: Nach langer Vorbereitungszeit wird nämlich die Arbeitsgruppe an zwei Terminen jeweils 18 Stolpersteine verlegen.

Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass der Bad Lippspringer Rat einstimmig beschlossen hat, an der Kunstaktion »Stolpersteine« des Künstlers Gunter Demnig teilzunehmen. Stolpersteine sind kleine Gedenktäfelchen aus Messing, mit denen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird, die unter dem Regime der Nazis leiden mussten und die verfolgt, vertrieben, deportiert oder umgebracht wurden.

Arbeitsgruppe bereitet Verlegung vor

Diese Täfelchen werden in den Gehweg vor den Häusern eingelassen, in denen die Opfer zuletzt gewohnt haben. Darauf eingraviert sind die Namen der Menschen und wenige Daten zu ihrem Schicksal. So soll die Erinnerung an sie wachgehalten und ihnen ihre Persönlichkeit zurückgeben werden, nachdem sie durch den NS-Terror oftmals zu Nummern degradiert wurden.

Um an der europaweiten Kunstaktion teilnehmen zu können, schlossen sich engagierte Bad Lippspringer zu einer bunten Arbeitsgruppe zusammen. Diese bereitet die Verlegung vor und versucht auch mit dem Hinweis auf den Gedenktag, der Bevölkerung des Ortes die Tragweite nahe zu bringen.

In diesem Arbeitskreis sind nahezu alle Farben des Parteienspektrums vertreten: Norika Creuzmann (Grüne), Martin Krewet (Die Linke), Sabine Künnemeyer (FDP), Meinolf Linnenbrink (CDU), Karl Rummeny (SPD), Achim Schumacher (Die Linke) und Gerda Werth (Grüne) machen deutlich, dass die Umsetzung dieses Projektes Politikern aus allen Lagern wichtig ist.

Auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften sind mit im Boot: Modjgan Bidardel (Bahai), Georg Kersting (katholische Kirche), Janne Kober (Zeugen Jehovas), Alexander Kogan (jüdische Kultusgemeinde), Antje Lütkemeier (evangelische Kirche) und Monika Schrader-Bewermeier (Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Paderborn) ist es wichtig, dass die Gräuel der NS-Zeit nicht in Vergessenheit geraten, um so eine Mahnung für die Zukunft zu sein.

Start mit historischer Recherche

Unterstützt wird die Gruppe neben Sascha Gödecke und Erika Josephs (Stadtverwaltung) auch von Matthias Schmitt (stellvertretender Leiter der Gesamtschule Bad Lippspringe-Schlangen), Klaus Karenfeld (Journalist), Herbert Cramme, Johannes Ricke und Willi Hennemyer (Heimatverein).

»Wir haben zuerst mit der historischen Recherche begonnen«, erinnert sich Gerda Werth. Die Quellenlage ist gut, und die Schicksale einiger Opfer bereits aufgearbeitet: Joachim Hanewinkel vom Heimatverein und der Geschichtslehrer Christian Starre, die beide auch der Arbeitsgruppe angehören, konnten die Namen und Daten von insgesamt 36 Personen ermitteln, die Opfer des NS-Regimes wurden. Darüber ist Gerda Werth froh, denn »ein Mensch ist nur vergessen, wenn sein Name vergessen ist«, zitiert sie aus dem Talmud.

QR-Codes sollen auf Info-Homepage leiten

Ihre Lebensdaten sollen nicht nur auf einen Stolperstein reduziert werden: Auf einer Internetseite sollen ihre Schicksale nachvollziehbar gemacht werden. Darum will die Arbeitsgruppe in der Nähe der Stolpersteine QR-Codes anbringen, die direkt auf diese Homepage leiten.

Zudem plant die Gruppe mehrere Veranstaltungen, die im Vorfeld der Verlegung stattfinden sollen. So ist ein Abendspaziergang mit Ludwig Mikus und Joachim Hanewinkel über den Waldfriedhof zu Gräbern von Opfern vorgesehen. »Und ein Konzert ist geplant«, kündigt Herbert Cramme an. Der Musiker Manfred Lemm, der zu einem der wichtigsten Interpreten des jiddischen Liedes in Deutschland zählt, wird anlässlich der Stolpersteine-Aktion in Bad Lippspringe auftreten.