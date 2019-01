Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WV). Der Schulausschuss der Stadt Bad Lippspringe hat sich in seiner ersten Sitzung 2019 in der Concordia-Grundschule getroffen und über geplante bauliche Veränderungen und die neue Essensausgabe informiert. Die Mitglieder legten zudem die Größe der Eingangsklassen 2019/2020 fest.

Die Ausschussmitglieder haben einstimmig die Aufnahmekapazität und Verteilung der Eingangsklassen an den beiden Bad Lippspringer Grundschulen festgelegt. Für das kommende Schuljahr sind 75 Kinder an der evangelischen und 80 Kinder an der Concordia-Grundschule angemeldet worden. Mit den Rückläufern geht die Verwaltung insgesamt von 163 Anmeldungen aus. Gebildet werden daraus sieben Eingangsklassen: drei an der Concordia-Grundschule und vier an der evangelischen Einrichtung.

15 Schüler mit Förderbedarf

»Die Concordia-Grundschule ist eine Schule des gemeinsamen Lernens. Hier kann die Anzahl der Schüler auf Wunsch auf 22 begrenzt werden«, erläuterte David Tyler vom Fachbereich Soziales und Gesellschaft. Mit 22 Kindern pro Klasse ist die Aufnahmekapazität an dieser Schule erreicht, und Nachrücker kämen an die evangelische Grundschule, die die Anfangsklassenstärke von 23 hat. Geteilt wird eine Klasse ab 31 Schülern, sagt Tyler.

Derzeit gehen 15 Schüler mit Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache, emotional-soziale Entwicklung sowie geistige Entwicklung auf die Schule des gemeinsamen Lernens, teilte Schulleiterin Claudia Willeke auf Anfrage eines Ausschussmitglieds mit: »Die GL-Kinder werden jahrgangsübergreifend unterrichtet.«

In der Küche der Concordia-Grundschule hat sich einiges verändert, wovon sich die Ausschussmitglieder vor Ort ein Bild machten. Bis vor Kurzem wurden die Schule und die Kita Detmolder Straße von dem mittlerweile insolvent gegangenen KSB Menü versorgt. »Wir sind von der Insolvenz überrascht worden. Bei uns gab es keine Probleme. Das Essen, die Qualität, alles war gut«, sagte David Tyler. Mit der Firma Esslust hat die Stadt einen Nachfolger gefunden.

155 Kinder werden täglich mit Essen versorgt

Täglich werden mittags 110 Grundschüler und 45 Kita-Kinder mit Essen versorgt. Die Ausschussmitglieder schauten sich die neue Essensausgabe und den Konvektomaten an, der eine Zubereitung nach »cook and chill« ermöglicht. »Hierbei wird das Essen vorgekocht und dann schnell heruntergekühlt. So werden viele Vitamine erhalten«, erläutert David Tyler auf Anfrage. Passend zur Ausgabe wird das Essen erwärmt. Es gibt übrigens auch eine vegetarische Variante.

Angeliefert werde das Essen um 9 Uhr. Die Kinder der Kita Detmolder Straße sind zuerst an der Reihe. Zwischen 12 und 13.30 Uhr folgen dann die 110 Grundschüler in vier Zügen. »Jeder hat eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit für sein Essen, das im Speiseraum eingenommen wird«, sagt Claudia Willeke. Dort gibt es insgesamt 40 Sitzplätze.

Tanja Berghahn-Macken informierte von Seiten der Verwaltung über die Verwendung der bisherigen Mittel aus dem Landesförderprogramm Gute Schule 2020 mit einem Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Das Kreditkontingent für die Badestadt beträgt wie berichtet 1,54 Millionen Euro, das sich auf vier Jahreskontingente von je 386.000 Euro aufteilt. Zuerst wurde hiervon die evangelische Grundschule aufgestockt, um den Raumbedarf zu decken.

Windfang wird erneuert

2009/2010 sind die beiden Hauptflügel der Concordia-Grundschule aus Mitteln des Konjunkturpakets II umfassend saniert worden. Aus finanziellen Gründen wurde der Anbau zwischen Turnhallen und Außentoiletten (Bauteil C) zurückgestellt. Dies soll jetzt mit den Mittel von Gute Schule 2020 nachgeholt werden.

Der vorgelagerte Windfang wird erneuert und um einen Differenzierungsraum aufgestockt. Geplant sind Investitionskosten von 350.000 Euro, in die Fördermittel von 300.000 Euro fließen. Außerdem soll die Aula durch einen zweigeschossigen Bau ersetzt werden.

»Wir planen den Baubeginn zu den Sommerferien. Wir werden die Sanierung aber nicht in sechs Wochen komplett durchführen können und uns eng mit der Schule abstimmen, wie die Arbeiten am besten ausgeführt werden können«, informierte Tanja Berghahn-Macken.