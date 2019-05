Bad Lippspringe (WB/itz). Beste Bedingungen herrschten am 1. Mai beim traditionellen Singen auf der Adlerwiese der Gartenschau Bad Lippspringe. Dabei stimmten 600 Besucher eifrig die beliebten Volkslieder an, die bei allen Generationen nach wie vor hoch im Kurs stehen.

Wie schon in den Vorjahren übernahm Ulrich Schneider gemeinsam mit dem Bläserkreis Senne unter der Leitung von Marianne Noeske die musikalische Leitung. Doch Schneider ist nicht nur erfahrener Chorleiter. Mit seiner bekannt charmanten Art gelang es dem Dirigenten auch, die Besucher mit seinen Entertainer-Qualitäten zum Mitsingen zu animieren und bestens zu unterhalten.

»Hier in Bad Lippspringe hat zu Beginn von Veranstaltungen der Stuhlgang Tradition«, scherzte Schneider. Damit bezog er sich darauf, dass die Bestuhlung auf der Adlerwiese bei weitem nicht ausreichte und sich etliche Besucher ihre Stühle selbst heranholen mussten. »Ein gutes Zeichen«, wie er befand. Denn schließlich kamen deutlich mehr Gäste, als erwartet. Und so waren auch die vom WESTFALEN-BLATT erstellten Liedhefte heiß begehrt und schließlich vergriffen.

600 Besucher sangen mit. Foto: Ingo Schmitz

Trotzdem kamen die Sänger textsicher daher: Am Anfang etwas zurückhaltend und mit der Zeit immer stimmgewaltiger ertönten die frühlingshaften Weisen. Schön, dass diesmal auch das Wetter dazu passte, denn im vergangenen Jahr hatte es kurz vorher noch geschneit. Dafür tauchte in diesem Jahr die frühe Abendsonne das Veranstaltungsgelände in ein warmes Licht.

Viele ältere Besucher, aber auch Familien hatten den Weg zur Adlerwiese gefunden, um beim Konzert selbst mitzuwirken. Dazu gehörten auch Richard und Linda Römer aus Delbrück mit ihren Kindern Elisa, Joakim und Sophia. »Wir machen einen Familienausflug und freuen uns auf das Singen«, berichtete Richard Roemer, während die Kinder über die Rutsche an der Adlerwiese flitzten.

Auftakt des Konzerts – wie konnte es auch anders sein – machten die Lieder »Der Mai ist gekommen« und »Komm, lieber Mai«. Eine Überraschung hielt Bläserkreis-Leiterin Marianne Noeske bei dem Klassiker »Alle Vögel sind schon da« bereit. Anstatt der gewohnten Melodie intonierten die Musiker das Lied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«. Eine ungewohnte, aber dennoch stimmige Mischung.

Aufgemischt wurde das Publikum dann beim Mitmach-Song »Ein kleiner Matrose«. Wenn Pfiffe, Klatschen, Stampfen und dann auch noch herzhaftes Lachen im Takt ertönen, dann kann nur Ulrich Schneider seine Finger im Spiel haben. Dem Publikum machte das Bewegungs-Lied sichtlich Spaß – besonders, als dann auch noch das Tempo deutlich angezogen wurde.

Als eines der schönsten Frühlingslieder durfte an diesem frühen Abend auch »Im schönsten Wiesengrunde« nicht fehlen. Und passend zum Gartenschaugelände wurde dann noch »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« angestimmt. Ulrich Schneider war sichtlich zufrieden mit seinem großen Chor und lobte die Gäste. Ein Dankeschön ging zudem an das WESTFALEN-BLATT, das das Maisingen vor drei Jahren aus der Taufe gehoben hat. »Nächstes Jahr wird es eine Neuauflage geben«, versprach Schneider unter dem Beifall der Besucher.

Ulrich Schneider verspricht für 2020 eine Neuauflage. Foto: Ingo Schmitz

Zum ersten Mal dabei war übrigens Hedwig Grothe. Sie war sichtlich angetan: »Mein Mann und ich leben seit einem halben Jahr in Bad Lippspringe und fühlen uns hier sichtlich wohl. Dazu tragen vor allem auch solche Veranstaltungen bei. In Bad Lippspringe ist immer etwas los«, stellte sie fest.