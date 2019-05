Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB). Wer am Vorderflöß in Bad Lippspringe entlang fährt, sieht einen Kahlschlag, wo im vergangenen Jahr noch ein gesunder Fichtenwald stand. Von 10 Hektar Nadelbäumen sind nur noch vereinzelte tote Stämme übrig, die in den Himmel ragen. Von ihnen blättert die Rinde in handtellergroßen Stücken ab. Hier hat der Borkenkäfer ganze Arbeit geleistet.