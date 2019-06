Bad Lippspringe (WB/mba). Bei einem Unfall in Bad Lippspringe sind am Samstag vier Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Die beiden neun und zwölf Jahre alten Jungen wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 24-Jährige BMW-Fahrerin gegen 9 Uhr an der Kreuzung Kreuzweg/Richtweg nach links in den Richtweg abbiegen. Dabei soll sie einen ihr entgegenkommenden VW Touran, der von Schlangen kommend Richtung Benhausen unterwegs war, übersehen haben. »Die Fahrzeuge sind nahezu frontal zusammengeprallt«, sagte ein Polizist in der Leitstelle dieser Zeitung.

Kinder in Kliniken gebracht

In Folge des Zusammenpralls überschlug sich der Touran und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der 56-jährige Fahrer konnte sich laut Polizei aber selbstständig aus dem Wagen befreien. Auch der BMW wurde von der Straße geschleudert und landete im Straßengraben. Die 24-Jährige und die zwei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren wurden in dem BMW eingeklemmt, sie mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde ebenso wie der 56-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Besonders ernst sind offenbar die Verletzungen der beiden Jungen. Ein Kind wurde in eine Spezialklinik in Hannover geflogen, das andere in ein Krankenhaus in Minden.

Aufgrund des Unfalls wurde der Kreuzweg (L 937) für mehrere Stunden voll gesperrt.