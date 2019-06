Die Feuerwehr hat den Brand am Haus in Bad Lippspringe schnell gelöscht. Foto: Feuerwehr

Bad Lippspringe (WB). Ein Vordach hat am Dienstag an der Straße Auf der Mersch in Bad Lippspringe gebrannt. Alarmiert wurde die Feuerwehr um 18.10 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Rest vom Kunststoffvordach über der Haustür im Brand.