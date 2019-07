An dem Tag wurden der Polizei gegen 21.15 Uhr Randalierer auf dem Hof hinter dem Jugendtreff Haus Hartmann (HOT) an der Straße »Im Schildern« gemeldet. Als die Polizei dort eintraf flüchteten etwa zehn Jugendliche. Einer der Flüchtenden nutzte nach Angaben der Polizei ein weißes Mountainbike. In der Martinstraße kollidierte der Radfahrer mit einem geparkten Auto und stürzte. Er sprang wieder auf, ließ das Fahrrad liegen und flüchtete zu Fuß. Am Auto war die Seite verschrammt. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der Fahrer oder Besitzer des Mountainbikes konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei fragt: Wer kennt dieses Fahrrad? Wer kann Angaben zum Besitzer machen? Sachdienliche Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Telefon 05251/3060.