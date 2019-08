Bad Lippspringe (WB). Nach einer Kollision mit einem Radfahrer an der Detmolder Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag Fahrerflucht begangen.

Der 16-Jährige Radfahrer fuhr nach Angaben der Polizei gegen 7.55 Uhr auf dem für Fahrräder frei gegebenen Gehweg an der Detmolder Straße in Richtung Paderborn. An der Einmündung Auf der Hude fuhr ihn ein Auto an. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Das blaue Auto fuhr ohne anzuhalten über den Dedinghauser Weg davon.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Hinweise werden unter Telefon 05251/3060 entgegen genommen.