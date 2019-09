Bad Lippspringe (WB/Kar). Der nächste Frühling kommt bestimmt. Wer seinen Garten dann in ein farbenprächtiges Blumenmeer verwandeln möchte, sollte sich den 28. September rot im Kalender ankreuzen. An diesem Tag veranstaltet der Förderverein Gartenschau wieder seine Blumenzwiebel-Aktion. Beginn ist um 10 Uhr am Haupteingang zum Gartenschaugelände.

Bereits Anfang September haben Mitglieder die vielen tausend »Gartenschau-Zwiebeln« vom trockenen Grün befreit. Neben Tulpen, Narzissen, Kaiserkronen und Allium umfasst das Angebot in diesem Jahr erstmals auch 50 Zierbananen. Diese Pflanzen können allerdings erst Mitte Oktober aus den Beeten genommen werden. Interessenten bekommen am 28. September einen Kaufschein mit Pflegeanleitung, auf dem auch der genaue Abholort genannt ist. Die Zierbananen sind zum Preis von je 15 Euro zu haben.

»Für unsere diesjährige Blumenzwiebel-Aktion haben wir uns noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen«, betont Fritz Möller, der Vorsitzende des Fördervereins. »Dieses Mal bekommt jeder Kaufinteressent eine Gießkanne an die Hand, die er dann mit Blumenzwiebeln füllen kann. Ist die Kanne am Ende halb voll, kostet das fünf Euro. Für eine komplett gefüllte Kanne sind nach Wahl der Blumenzwiebeln zehn Euro fällig.« Mit vor Ort sein wird Markus ten Brink. Der Leiter des Raiffeisen-Marktes in Paderborn unterstützt die Aktion zusammen mit einem Gärtner und steht den Vormittag über für Fragen zur Verfügung. Wie in den Vorjahren soll der gesamte Verkaufserlös dem Gartenschaugelände zugute kommen.

Auch in Zukunft setzen Fritz Möller und der gesamte Vereinsvorstand auf die breite Unterstützung der Bevölkerung. »Wir sorgen für die nachhaltige Nutzung des Gartenschaugeländes und helfen dabei, dies weiterhin attraktiv zu gestalten. Dazu tragen die Beiträge der Mitglieder, aber auch Spenden bei. Dankbar sind wir auch für den ehrenamtlichen Einsatz der vielen freiwilligen Helfer im Gartenschaugelände«, so Möller.

Übrigens: Dem Förderverein anzugehören, bringt auch einen finanziellen Vorteil mit sich. Die Jahreskarte 2020, die zum Eintritt für das Gartenschaugelände berechtigt, gibt es für Mitglieder fünf Euro günstiger. »Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Gartenschau-Gesellschaft haben dieser Rabattaktion vor wenigen Tagen zugestimmt«, sagt Möller.

Weitere Informationen rund um den Förderverein wie auch das Formular für eine Beitrittserklärung gibt es im Internet (www.foerderverein-lgs.de).