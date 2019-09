Von Maike Stahl

Bad Lippspringe (WB). Saunieren unter Bäumen: Unter diesem Motto entsteht derzeit an der Westfalen-Therme ein neuer Sauna-Waldgarten, der direkt an das Gartenschaugelände anschließt. »Hier soll sich die Kraft der Natur auf die Gäste übertragen«, sagt Robin Stork, Geschäftsführer der Stork-Unternehmensgruppe, die das Freizeitbad errichtet hat und betreibt.

Der Saunagarten wächst damit von bisher 1200 auf 4000 Quadratmeter und ist dann nach Angaben von Stork der Größte in der Region. Sieben Millionen Euro investiert die Unternehmensgruppe in den Waldgarten, der in einem Jahr eröffnet werden soll.

Bei einer Baustellenbesichtigung erzählte Stork am Mittwoch, wie die Idee für den Waldgarten entstanden ist. »Als ein Baumhaushotel für die Landesgartenschau im Gespräch war, fanden wir das direkt klasse. Da wir aber schon ein Hotel haben, kam uns die Idee einer Baumhaussauna mit Blick ins Gartenschaugelände.« Das war 2016. Seitdem habe ihn die Idee nicht mehr losgelassen und nachdem die Unternehmensgruppe die notwendige Fläche von der Stadt erwerben konnte, nimmt sie nun Gestalt an. Gebaut wird seit Januar, mit der Fertigstellung rechnet Stork bei 20 Monaten Bauzeit für September 2020. Auf dem Erweiterungsgelände, dass sich hinter dem Rutschenturm der Westfalen-Therme an den vorhandenen Saunagarten anschließt, entstehen zwei Gebäudekomplexe um einen natürlichen See und einen 33 Grad warmen Thermal-Pool. Große Panoramafenster verbinden die Ruheräume und die Waldsauna direkt mit dem angrenzenden Kurwald.

Bürgermeister Andreas Bee (Mitte) freut sich über das Bekenntnis der Stork-Unternehmensgruppe zu Bad Lippspringe durch Robin Stork (rechts) und Norbert Leibold. Foto: Oliver Schwabe Bürgermeister Andreas Bee (Mitte) freut sich über das Bekenntnis der Stork-Unternehmensgruppe zu Bad Lippspringe durch Robin Stork (rechts) und Norbert Leibold. Foto: Oliver Schwabe

»Dieser Ort ist durch die Natur schon magisch«, meint Robin Stork. »Deshalb setzen wir hier auf eine sehr moderne naturnahe Architektur.« Sein Freund und Geschäftsführerkollege Norbert Leibold hat als Projektleiter Adolf Walter Faust vom Berliner Büro Sinai ins Boot geholt, der auch für die gerade erst mit dem Deutschen Landschaftsarchitekturpreis gewürdigte Planung der Landesgartenschau verantwortlich zeichnet. »Wir schaffen auf 1300 Quadratmetern Geschossfläche 7000 Kubikmeter umbauten Raum«, erläutert Leibold. Das Seehaus beherbergt eine gut 100 Quadratmeter große Eventsauna für etwa 80 Personen, die Panorama-Waldsauna, die im ersten Obergeschoss an die Baumhaus-Sauna-Idee anknüpft, und entsprechend große Duschanlagen. Im gegenüberliegenden Waldhaus entstehen die Ruheräume: ein großer, der sich zum Innenbereich komplett öffnen lässt, ein kleinerer mit Panoramafenster direkt in den Wald und eine Kaminlounge. Darüber entstehen zudem drei Waldsuiten, die als individueller Tagesaufenthaltsraum separat angemietet werden können.

»Wir verwenden weitestgehend natürliche Materialien«, verspricht Stork. Holz aus heimischen Wäldern, zum Beispiel westfälische Birke für die Saunen, sollen den Heimatbezug der Westfalen-Therme herausstellen.