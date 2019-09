Von Klaus Karenfeld

Bad Lippspringe (WB). Im neuen Baugebiet an der ehemaligen Auguste-Viktoria-Klinik sollen 2020 die ersten von insgesamt etwa 40 Wohnhäusern entstehen. Noch in diesem Herbst will die Stadt die genauen Vergabekriterien festlegen. »Die Zahl der Interessenten ist schon heute sehr groß«, betont Bauamtsleiter Ferdinand Hüpping.

Bereits jetzt herrscht emsige Betriebsamkeit auf dem acht Hektar großen Gelände. Wie berichtet, wurden dort Anfang des Jahres etwa 90 Fichten gefällt. In diesen Tagen kommt eine mächtige Mulchfräse zum Einsatz, um die verbliebenen Baumstämme und Wurzeln zu entfernen. »Das Ganze wird voraussichtlich eine Woche dauern«, meint Bauamtsmitarbeiter Anil Sahin.

Ebenfalls noch in diesem Herbst sollen die Bagger anrücken. Acht Gebäude(-teile) im weitläufigen Gelände sind für den Abriss vorgesehen. Dabei handelt es sich unter anderem um das ehemalige Schulgebäude, Kesselhaus, Wäscherei und Wohnhaus sowie die Großküche und mehrere Garagen. Die notwendige Zustimmung für den Abriss hat der Stadtrat bereits vor Monaten erteilt.

Etwa zeitgleich soll die Ausschreibung für die geplante Erschließungsstraße erfolgen. »Es geht hier konkret um die Vergabe der Kanalbauarbeiten«, erläutert Sahin. »Und natürlich muss eine vorläufige Baustraße angelegt werden.«

Größe und Preise der Grundstücke noch unklar

Auch in den folgenden Monaten wird das geplante Baugebiet an der »Auguste« Politik und Verwaltung beschäftigen. Die genaue Größe der einzelnen Baugrundstücke muss noch festgelegt werden. »Davon hängt auch ab, ob die Stadt 38 oder 40 Grundstücke zum Verkauf anbieten kann«, so Hüpping. Noch unklar ist ebenso der genaue Grundstückspreis. Zum Vergleich: Der Bodenrichtwert in den angrenzenden Straßen liegt aktuell bei 250 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließungskosten. »Wenn alles nach Plan läuft, kann die Grundstücksvergabe Mitte 2020 erfolgen«, gibt sich Hüpping überzeugt. Die Zahl der Voranfragen will er aktuell zwar nicht konkret beziffern. Fest stehe aber: »Es sind schon sehr viele Interessenten, die sich bei uns gemeldet haben.« Die Mehrzahl von ihnen stamme aus Bad Lippspringe. Daneben gebe es konkrete Anfragen aus dem gesamten Kreis Paderborn und teilweise auch darüber hinaus. »Darunter sind auch einige, die bei der Grundstücksvergabe im neuen Baugebiet Pracherfeld leer ausgegangen sind«, ergänzt Sahin.

Friedhofsparkplatz wird näher Richtung Friedhof verlegt

Ebenfalls zeitnah soll der Friedhofsparkplatz an der Vom-Stein-Straße näher in Richtung Friedhof verlegt werden. An der Zahl von 56 Pkw-Stellplätzen ändert das nach Aussage Sahins aber nichts.

Wie Hüpping weiter berichtete, ist inzwischen im Bauamt ein Schreiben vom Westfälischen Amt für Bodendenkmalpflege mit Sitz in Bielefeld eingegangen. Die Denkmalschützer halten es für nicht ausgeschlossen, dass sich im Boden des AVK-Geländes ein Hügelgrab aus der Jungsteinzeit befindet. Die Behörde spricht in diesem Zusammenhang von einer so genannten »Verdachtsfläche«.

»Wir halten das für eher unwahrscheinlich«, meint Hüpping abschließend. Die Stadt habe aber bereits einen Experten mit der Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse sollen in einigen Wochen vorliegen.