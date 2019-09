Bad Lippspringe (WB). Einbrecher haben am frühen Samstagmorgen einen Tresor aus der Gartenschauverwaltung an der Lindenstraße gestohlen. Nach Angaben der Polizei vernahmen Anwohner gegen 3.50 Uhr einen lauten Knall aus Richtung der Kurverwaltung am Eingangsbereich zum Gartenschaugelände.