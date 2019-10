Von Klaus Karenfeld

Bad Lippspringe (WB). O’ zapft is! – Mit dem traditionellen Bierfassanstich ist am Samstag das Bad Lippspringer Stadtfest eröffnet worden. Zwei präzise Schläge genügten Bürgermeister Andreas Bee, und schon strömte der goldene Gerstensaft in die Gläser. Das freundliche Wetter nutzten viele Besucher zu einem Bummel über die Badestädter Kirmes.